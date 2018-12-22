День энергетика: лучшие поздравления с профессиональным праздником

Фото: День работников энергетической промышленности (pixabay.com)

Поздравления с Днем энергетика Украины в стихах и пожелания в прозе

День энергетика не случайно отмечают в самый короткий световой день года - 22 декабря. Ведь именно в это время труд энергетиков наиболее заметен.

Интересные факты из истории праздника, и подборка ярких поздравлений с Днем энергетика - у нас на Styler. Самые теплые слова пожеланий работникам энергетической отрасли Украины, поздравления в стихах, прозе и искрящиеся юмором смс для виновников праздника.

Фото: Поздравления с Днем энергетика (pixabay.com//NGSOFT)

Благодаря профессионалам своего дела, мы можем наслаждаться теплом в своих квартирах холодными зимними вечерами, работать и заниматься домашними делами в темное время суток, наслаждаться просмотром фильмов, чтением книг под уютным светом настольной лампы и еще много чего. Современную жизнь невозможно представить без электричества, а энергетики помогают сделать ее комфортной и продуктивной.

День энергетика: история праздника

22 декабря отмечают свой профессиональный праздник все работники топливно-энергетического комплекса Украины. Праздник берет начало еще со времен СССР, когда его отмечали в честь принятия плана по электификации территории Союза в 1920 году. Однако электричество в Украине появилось задолго до этого.

В 70-х годах XIX века в Киеве были установлены первые четыре электических фонаря, а первые электростанции в больших городах запустили в 1890 году. В начале 90-х ХХ века протяженность электросетей в Украине составила более 1 млн. км, а в 1995 году в Запорожье была запущена крупнейшая в Европе на тот момент АЭС, мощность которой составила 6 млн кВт. Сейчас в Украине активно внедряются альтернативные источники энергии, в разных регионах страны уже действуют ветряные и солнечные электростанции.

День энергетика: поздравлениия в стихах

Оригинальные слова пожеланий энергетикам Украины в стихах:

В день энергетика желаю

Тебе энергии бескрайней,

Твой труд сегодня прославляю, —

Всегда светло, как утром ранним,

Благодаря тебе в квартирах,

Домах, кафе — везде, подряд!

Огни всего большого мира

Сегодня в честь твою горят.

***

Людям всем на всей планете

Без энергии не жить

И поэтому так важно

Нам с энергией дружить.

А возможно это только

С Вашей помощью, друзья!

И поэтому вас славим

В эти двойки декабря.

Фото: Праздник энергетиков - 22 декабря (pixabay.com/winterseitler)

Энергетикам-профессионалам

В День энергетика желаем:

Работы не пыльной,

Зарплаты стабильной,

Без сильных обрывов,

Аварий, порывов.

Чтоб электрический ток

По линям ровно тек.

Вовремя платили потребители,

Исчезли воры-расхитители.

Счастья, успеха,

Радости, смеха.



Поздравления на День энергетика в Украине: проза и тосты

Виновникам торжества приятно будет получить подарки ко Дню энергетика, дополненные искренними словами благодарности:

Дорогие энергетики, день и ночь не покладая рук вы обеспечиваете население нашей страны такими привычными и незаменимыми вещами в нашей жизни: горячей водой в кране, теплом в батареях, током в розетках. Так пусть в ваш профессиональный праздник, 22 декабря, по трубопроводам тепловых сетей в ваши дома доберется уют и счастье, по линиям электропередач вас отыщет светлое будущее, а надежная работа энергоисточников станет залогом вашего материального достатка в настоящем.

***

День энергетика можно считать народным праздником, ведь результатами вашего труда пользуются все люди. И хотя за окнами хозяйничает зима, она не помешает выразить ту теплоту, с которой мы к вам относимся! Пусть отступят во тьму огорчения и тоска. Желаем огня в сердцах, любви в глазах и неуемной энергии в теле!

***

Желаю профессионалу, чтобы в День энергетика его мысленно поблагодарили за работу тысячи людей. Энергетик – главная батарейка страны! Пусть же ее аккумулятор всегда будет по максимуму полон творческой энергией и жизненной силой. Желаю обуздать океан электричества, и чтобы в этом деле обходилось без штормов.

Прикольные смс в День энергетика

Короткие и юморные смс зарядят позитивом и станут залогом отличного праздничного настроения:

Поздравляем энергетиков умелых –

Мы б без вас от холода тряслись,

Пожелать мы вам добра хотели,

Чтобы все у вас мечты сбылись!

***

Энергетиком быть круто,

Без сомнений, это так –

Свет включил, и за минуту

Отступает тьма и мрак.

Пусть всегда у вас контачит,

Ток бежит по проводам.

Счастья, радости, удачи

В праздник мы желаем вам!

Фото: Красивые поздравления с Днем энергетика (pixabay.com/gerhardt12)

Если выключить рубильник,

То исчезнет свет вокруг,

Не зарядится мобильник,

И погаснет ноутбук.

Не пойдёт троллейбус даже,

Холодильник потечёт.

В праздник этот дружно скажем:

"Энергетикам почёт!"

Оригинальное пожелание на украинском языке для энергетиков:

Вітаєм зі святом електродротів,

Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,

Кухонних комбайнів і пральних машин,

Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,

Гарячого душа, підлог, батарей,

Це свято для кожного з тисяч людей,

Які день у день нам дарують тепло

І світло в оселі, і в серці добро!

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Видео: РБК-Украина