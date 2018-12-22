День энергетика: лучшие поздравления с профессиональным праздником

Поздравления с Днем энергетика Украины в стихах и пожелания в прозе
День энергетика не случайно отмечают в самый короткий световой день года - 22 декабря. Ведь именно в это время труд энергетиков наиболее заметен.
Интересные факты из истории праздника, и подборка ярких поздравлений с Днем энергетика - у нас на Styler. Самые теплые слова пожеланий работникам энергетической отрасли Украины, поздравления в стихах, прозе и искрящиеся юмором смс для виновников праздника.
Фото: Поздравления с Днем энергетика (pixabay.com//NGSOFT)
Благодаря профессионалам своего дела, мы можем наслаждаться теплом в своих квартирах холодными зимними вечерами, работать и заниматься домашними делами в темное время суток, наслаждаться просмотром фильмов, чтением книг под уютным светом настольной лампы и еще много чего. Современную жизнь невозможно представить без электричества, а энергетики помогают сделать ее комфортной и продуктивной.
22 декабря отмечают свой профессиональный праздник все работники топливно-энергетического комплекса Украины. Праздник берет начало еще со времен СССР, когда его отмечали в честь принятия плана по электификации территории Союза в 1920 году. Однако электричество в Украине появилось задолго до этого.
В 70-х годах XIX века в Киеве были установлены первые четыре электических фонаря, а первые электростанции в больших городах запустили в 1890 году. В начале 90-х ХХ века протяженность электросетей в Украине составила более 1 млн. км, а в 1995 году в Запорожье была запущена крупнейшая в Европе на тот момент АЭС, мощность которой составила 6 млн кВт. Сейчас в Украине активно внедряются альтернативные источники энергии, в разных регионах страны уже действуют ветряные и солнечные электростанции.
Оригинальные слова пожеланий энергетикам Украины в стихах:
В день энергетика желаю
Тебе энергии бескрайней,
Твой труд сегодня прославляю, —
Всегда светло, как утром ранним,
Благодаря тебе в квартирах,
Домах, кафе — везде, подряд!
Огни всего большого мира
Сегодня в честь твою горят.
***
Людям всем на всей планете
Без энергии не жить
И поэтому так важно
Нам с энергией дружить.
А возможно это только
С Вашей помощью, друзья!
И поэтому вас славим
В эти двойки декабря.
Фото: Праздник энергетиков - 22 декабря (pixabay.com/winterseitler)
Энергетикам-профессионалам
В День энергетика желаем:
Работы не пыльной,
Зарплаты стабильной,
Без сильных обрывов,
Аварий, порывов.
Чтоб электрический ток
По линям ровно тек.
Вовремя платили потребители,
Исчезли воры-расхитители.
Счастья, успеха,
Радости, смеха.
Виновникам торжества приятно будет получить подарки ко Дню энергетика, дополненные искренними словами благодарности:
Дорогие энергетики, день и ночь не покладая рук вы обеспечиваете население нашей страны такими привычными и незаменимыми вещами в нашей жизни: горячей водой в кране, теплом в батареях, током в розетках. Так пусть в ваш профессиональный праздник, 22 декабря, по трубопроводам тепловых сетей в ваши дома доберется уют и счастье, по линиям электропередач вас отыщет светлое будущее, а надежная работа энергоисточников станет залогом вашего материального достатка в настоящем.
***
День энергетика можно считать народным праздником, ведь результатами вашего труда пользуются все люди. И хотя за окнами хозяйничает зима, она не помешает выразить ту теплоту, с которой мы к вам относимся! Пусть отступят во тьму огорчения и тоска. Желаем огня в сердцах, любви в глазах и неуемной энергии в теле!
***
Желаю профессионалу, чтобы в День энергетика его мысленно поблагодарили за работу тысячи людей. Энергетик – главная батарейка страны! Пусть же ее аккумулятор всегда будет по максимуму полон творческой энергией и жизненной силой. Желаю обуздать океан электричества, и чтобы в этом деле обходилось без штормов.
Короткие и юморные смс зарядят позитивом и станут залогом отличного праздничного настроения:
Поздравляем энергетиков умелых –
Мы б без вас от холода тряслись,
Пожелать мы вам добра хотели,
Чтобы все у вас мечты сбылись!
***
Энергетиком быть круто,
Без сомнений, это так –
Свет включил, и за минуту
Отступает тьма и мрак.
Пусть всегда у вас контачит,
Ток бежит по проводам.
Счастья, радости, удачи
В праздник мы желаем вам!
Фото: Красивые поздравления с Днем энергетика (pixabay.com/gerhardt12)
Если выключить рубильник,
То исчезнет свет вокруг,
Не зарядится мобильник,
И погаснет ноутбук.
Не пойдёт троллейбус даже,
Холодильник потечёт.
В праздник этот дружно скажем:
"Энергетикам почёт!"
Оригинальное пожелание на украинском языке для энергетиков:
Вітаєм зі святом електродротів,
Гірлянд новорічних, ліхтарних стовпів,
Кухонних комбайнів і пральних машин,
Комп'ютерів, прасок, обігрівачів,
Гарячого душа, підлог, батарей,
Це свято для кожного з тисяч людей,
Які день у день нам дарують тепло
І світло в оселі, і в серці добро!
Напомним, 22 декабря православными христианами отмечается День святой Анны. Особые традиции праздника касаются беременных женщины.
А уже 25 декабря христиане-католики отметят Рождество Христово. Некоторые факты из истории праздника в нашем материале заставят удивиться.
Видео: РБК-Украина