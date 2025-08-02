За день ДТЕК повернув світло 41 тисячі родин після обстрілів

Зазначається, що у Донецькій області тривають активні бойові дії. Руйнувань зазнає інфраструктура регіону, пошкоджуються мережі й обладнання.

Тут протягом дня ремонтні бригади ДТЕК повернули електропостачання до 5 населених пунктів області. Знову зі світлом 29 тисяч родин регіону.

Також зазнає постійних руйнувань від російських окупантів Дніпропетровська область. За день енергетики ДТЕК повернули світло 12 тисячам родин у 49 населених пунктах Дніпропетровщини.

Нагадаємо, протягом липня енергетики ДТЕК Ріната Ахметова повернули світло в домівки понад 650 тисяч родин Донеччини та Дніпропетровщини, що були без електроенергії внаслідок ворожих атак.