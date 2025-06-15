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День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружини

Неділя 15 червня 2025 06:45
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День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружини Привітання для тата на День батька своїми словами та у листівках (фото: Freepik)
Автор: Фелікс Коркін

15 червня в усьому світі відзначають День батька, і це чудова нагода висловити батьку та чоловіку свою любов та подяку. У цьому вам допоможуть теплі привітання та листівки.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало зворушливі привітання з Днем батька, які розчулять будь-якого тата.

Привітання батьку від сина

Татку, з Днем батька тебе! Ти завжди був для мене взірцем сили, гідності й справедливості. Завдяки тобі я знаю, як бути справжнім чоловіком. Дякую тобі за підтримку, мудрість і безмежну любов.

Зі святом, тату! Нехай життя дарує тобі лише приємні моменти, море здоров’я й тепла. Я горджуся, що саме ти - мій батько. Обіцяю завжди бути гідним твоєї довіри.

Дорогий тату, вітаю з твоїм днем! Дякую тобі за терпіння, уроки мужності та чесність. Ти той, хто навчив мене ніколи не здаватися. Хай твоє серце ніколи не знає смутку.

З Днем батька, мій герою! Твої поради й приклад - це моя опора в житті. Ти навчив мене бути сильним, але добрим. Бажаю тобі здоров’я, спокою й душевної рівноваги.

День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружиниЛистівка з Днем батька (фото: Chas.news)

Привітання батьку від доньки

Татку, з Днем батька! Дякую, що ти завжди поруч, навіть коли я доросла. Ти був і залишаєшся моїм першим героєм. Нехай твоє життя буде наповнене гармонією, добром і любов’ю.

Мій дорогий тато, вітаю тебе зі святом! Бути твоєю донькою - найбільше щастя. Твоя доброта, турбота і мудрість - безцінні. Бажаю тобі щастя, що гріє, і здоров’я, що не підводить.

З Днем батька, найрідніший! Нехай кожен день приносить тобі радість і світло. Ти завжди був моїм надійним тилом і джерелом любові. Я тебе безмежно ціную.

Любий татку, вітаю тебе! Твої обійми - найкращий захист, а усмішка - мій спокій. Хочу, щоб ти знав: я тебе дуже люблю. І завжди пам’ятаю, як ти оберігав мене з дитинства.

День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружиниЛистівка-привітання з Днем батька (фото: Chas.news)

Привітання від дружини

Коханий, з Днем батька тебе! Ти - неймовірний тато й надійний чоловік. Щодня ти вкладаєш у нашу сім’ю тепло й силу. Я вдячна тобі за це й бажаю натхнення, добробуту та гармонії.

Мій рідний, вітаю тебе з чудовим святом! Твоя любов до нашої дитини - найкраще, що може бути в цьому світі. Ти робиш все з душею, і я це бачу. Хай тобі завжди вистачає сил і тепла.

Зі святом тебе, мій чоловіче! Ти - не просто тато, а приклад справжнього батьківства. Твоя турбота надихає, твоя мудрість підтримує. Бажаю тобі здійснення мрій і душевного спокою.

Любий мій, з Днем батька! Я щаслива, що наші діти мають такого тата. Нехай твоя доброта й сила завжди повертаються до тебе сторицею. Ми тебе дуже любимо!

День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружиниПривітання з Днем батька (фото: Chas.news)

Привітання татові, який далеко

Татку, хоч ми далеко - серцем ти поруч. З Днем батька тебе! Я завжди пам’ятаю твої слова, які підтримують мене в складні моменти. Дуже скучаю за тобою і мрію про нашу швидку зустріч.

Зі святом, мій далекий, але такий рідний тато! Відстань не може зменшити мою любов до тебе. Ти в моїх думках щодня. Бажаю тобі миру, радості й тепла навіть на відстані.

Татусю, вітаю тебе! Хоча ми зараз не разом, я відчуваю твою любов. Дякую за підтримку на відстані - вона завжди зі мною. Бережи себе, ми дуже тебе любимо.

Дорогий тату, з Днем батька! Твої жарти, настанови та ласкаві слова мені дуже бракує. Сподіваюся, що скоро ми побачимось і обіймемося. Нехай усі твої дні будуть світлими.

День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружиниЛистівка з Днем батька (фото: Chas.news)

Привітання для батька у віршах

За твоєю сильною спиною,
Як за високою стіною!
Тато, ти - опора наша.
Любим тебе до мурашок!

***

Нехай буде радісним настрій,
Здоров’ячко - на всі сто!
Мчить до успіхів доля,
як круте спортивне авто!
Таточку, вітаємо з Днем батька!

***

Ти - найкращий в світі тато,
в цьому сумнівів нема!
І зі святом татусів вітає,
твоя любляча сім’я!

***

Миру, злагоди, здоров'я,
Я бажаю, тату мій.
Свято це нехай дарує
Здійснення прекрасних мрій.
Все нехай тобі вдається,
Першим будь, перемагай,
Щоб не трапилось, татусю,
Рук своїх не опускай.

***

Любий тату, здоров'я міцного,
Вірних друзів, та затишку вдома.
Обіймаємо, таточку, любий,
Хай щастить тобі завжди та всюди!

День батька 2025: красиві привітання від сина, доньки та дружиниПривітання з Днем батька (фото: Chas.news)

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