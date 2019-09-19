Демонстрировать Путину дружеские отношения - не то, в чем нуждается Украина, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Порошенко отметил, что Российская Федерация должна освободить территорию Украины

Российская Федерация должна освободить 2,5 тыс. км2 нашей территории согласно Минску 19 сентября 2014 года. Об этом заявил лидер "Европейской солидарности", пятый президент Украины Петр Порошенко, передает РБК-Украина.

"И не сейчас Украина должна отводить войска, а Российская Федерация должна освободить 2,5 тыс. км2 нашей территории согласно Минску 19 сентября 2014 года", – заявил Порошенко.

"Перед тем, как сейчас проводить минские переговоры, обсуждать формулу Штайнмайера, отвод войск, которого вообще нет в Минских соглашениях, надо добиться выполнения Минска, под которым стоят подписи представителей России", – добавил Порошенко.

Он отметил, что минские договоренности предусматривают ряд условий безопасности, которые должна выполнить Россия.

"5 лет назад РФ обязалась уважать линию от 19 сентября 2014 года, отвести вооружение, создать свободную от тяжелого вооружения зону вокруг Мариуполя, вывести вооруженные силы и военную технику с оккупированного Донбасса. Вместо добросовестного выполнения безопасного компонента Кремль навязывает политические требования и стремится закрепить фактическую контактную линию, превращая ее в де-факто границу", - заявил политик.

"Если бы Россия действительно стремилась к восстановлению мира на Донбассе, то первым сигналом должно стать, в частности, восстановление линии 19.09.14, вместо закрепления плацдарма для дальнейшего наступления", - добавил Порошенко.

Минские договоренности предусматривают ряд безопасности условий, которые должна выполнить Россия. 5 лет назад РФ обязалась уважать... Опубликовано Петром Порошенко Четверг, 19 сентября 2019 г.