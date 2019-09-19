Демонструвати Путіну дружні відносини - не те, чого потребує Україна, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Порошенко зазначив, що Російська Федерація має звільнити територію України

Російська Федерація має звільнити 2,5 тис. км2 нашої території відповідно до Мінська 19 вересня 2014 року. Про це заявив лідер "Європейської солідарності", п'ятий президент Україна Петро Порошенко, передає РБК-Україна.

"І не Україна зараз має відводити війська, а Російська Федерація має звільнити 2,5 тис. км2 нашої території відповідно до Мінська 19 вересня 2014 року", – заявив Порошенко.

"Перед тим, як зараз проводити мінські переговори, обговорювати формулу Штайнмаєра, відведення військ, якого взагалі немає в Мінських угодах, треба добитися виконання Мінську, під яким стоять підписи представників Росії", – додав Порошенко.

Він зазначив, що мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія.

"5 років тому РФ зобов'язалася поважати лінію від 19 вересня 2014 року, відвести озброєння, створити вільну від важкої зброї зону навколо Маріуполя, вивести збройні сили та військову техніку з окупованого Донбасу. Замість добросовісного виконання безпекового компонента Кремль нав'язує політичні вимоги і прагне закріпити фактичну контактну лінію, перетворюючи її у де-факто кордон", - заявив політик.

"Якщо б Росія дійсно прагнула до відновлення миру на Донбасі, то першим сигналом мало б стати, зокрема, відновлення лінії 19.09.14, замість закріплення плацдарму для подальшого наступу", - додав Порошенко.

Мінські домовленості передбачають низку безпекових умов, які має виконати Росія. 5 років тому РФ зобов’язалася поважати... Опубліковано Петром Порошенком Четвер, 19 вересня 2019 р.