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Демонстранти заблокували мерію Єревана

НовиниНадзвичайні події    25.06.2018 - 11:54
Фото: мерія Єревана (youtube news.am )
Фото: мерія Єревана (youtube news.am )

Протестувальники вимагають відставки мера столиці

Група демонстрантів у понеділок зранку заблокувала головний вхід до мерії Єревану. Про це повідомляє "Радіо Азатутюн", вони вимагають відставки мера Тарона Маркаряна.

Як повідомляється, причиною протесту стало розслідування, відео якого було оприлюднено в неділю пізно ввечері. За даними ЗМІ, Маркарян, все своє життя,займаючи лише державні посади, "нажив чимале багатство".

Ініціатором розслідування став нинішній помічник прем'єр-міністра Арен Мкртчян.

Протестувальники кажуть, що будівля мерії Єревану вже перетворилося на "місце злочину", і їм можуть займатися тільки представники правоохоронних органів.

"Вчора було опубліковано відео, де перераховані всі злочини. Одна справа, коли люди щось чують і приходять до висновку, інша справа, коли поширюється відео, а готує це відео посадова особа. Ми віримо цьому. Зараз це наш спосіб протесту. Ми вимагаємо відставки Тарона Маркаряна", - заявив один з демонстрантів.

Нагадаємо, аналогічна ситуація вже відбувалася в Єревані в травні цього року.

Тоді активісти прорвалися в мерію, а приводом для протесту стала вирубка дерев в парку 2800-річчя Єревана.

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Теги публікації: Ереван, выборы мэра, протест  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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