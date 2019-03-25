Демократы требуют публикации полного доклада спецпрокурора по России

Представители Демократической партии в Конгрессе США требуют безотлагательно опубликовать полный доклад специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в Сенате Чак Шумер подчеркнули, что Мюллер все же не снял с Трампа обвинений в препятствовании правосудию, и потребовали незамедлительной публикации полного текста доклада спецпрокурора и сопутствующих документов.

Пелоси заявила, что письмо генпрокурора Уильяма Барра о результатах расследования "вызывает больше вопросов, чем дает ответов".

Позиция Барра, считает Пелоси, не позволяет ему делать объективные выводы по поводу доклада.

"Принимая во внимание известную широкой общественности предвзятость господина Барра в отношении расследования спецпрокурора, его нельзя назвать нейтральным наблюдателем", - подчеркнула лидер демократов.

Напомним, в воскресенье, 24 марта, в Соединенных Штатах Америки был обнародован отчет специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Генпрокурор США Уильям Барр после ознакомления с результатами расследования заявил, что Мюллер не обнаружил сговора Трампа с Кремлем.

Спецпрокурор Мюллер с мая 2017 года вел расследование связей штаба Дональда Трампа с российскими властями.