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Демократы сохранили большинство в Палате представителей США

США, Суббота 07 ноября 2020 21:36
Демократы сохранили большинство в Палате представителей США
Фото: Палата представителей (wikipedia.org)
Автор: Артур Родивилов

Демократическая партия США сохранила большинство в Палате представителей Конгресса. Вся палата Представителей, в которой 435 голосующих членов, переизбиралась 3 ноября.

Об этом сообщает CNN.

Такие выводы сделаны на основании тех результатов, которые уже получили демократы в Нижней палате Конгресса США, а также на предварительных результатах подсчетов на выборах по тем округам, где демократы лидируют значительно, отмечает телеканал.

Именно большинство в палате представителей выбирает спикера палаты, который считается третьим по статусу политиком США после президента и вице-президента. Действующий спикер палаты - 80-летняя Нэнси Пелоси - имеет шансы сохранить свой пост.

Она неоднократно критиковала действия президента Дональда Трампа.

Как писало РБК-Украина, ряд американских СМИ заявили о победе Байдена на выборах президента США.

Так, лидер Демократической партии Джо Байден заявил об избрании президентом Соединенных Штатов Америки. В свою очередь действующий глава США Дональд Трамп намерен подать в суд.

Байден же подчеркнул, что для него честь быть избранным американцами на пост президента.

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