Демократы в Конгрессе США хотят инициировать процедуру импичмента Трампа

Влиятельные демократы в Конгрессе Соединенных Штатов заявляют, что Конгресс должен инициировать процедуру импичмента Дональда Трампа после подведения итогов специальным прокурором Робертом Мюллером по работе следствия по вмешательству России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

В среду Мюллер заявил, что выдвижение обвинений президенту США противоречило бы Конституции и правилам Министерства юстиции США, а также было бы несправедливым.

Кроме того спецпрокурор добавил, что для того, чтобы принять меры против действующего президента, надо применять "процедуру, отличную от системы преследования преступлений".

Как отмечает издание, многие представители Демократической партии трактовали отдельные фразы Мюллера, как сигнал, что только Конгресс может взять на себя миссию выдвижения обвинений президенту США, и выступили за начало процедуры импичмента.

"Заявление Мюллера подчеркивает то, что знают те, кто читал его доклад: он представляет собой представление на импичмент, а действовать должен Конгресс. Там должны действовать", - заявила сенатор-демократ Элизабет Уоррен.

А демократы в Палате представителей Конгресса США уже заговорили о первых конкретных шагах на пути к импичменту.

"Следующим шагом Юридический комитет Палаты представителей должен начать официальную процедуру запроса относительно импичмента, чтобы формально начать рассматривать, необходимо ли выдвигать представление об импичменте", - заявил конгрессмен-демократ Дэвид Сисилин.

В то же время в Белом доме и в Республиканской партии США уверяют, что новое заявление Мюллера никоим образом не изменило ситуации.

Напомним, спецпрокурор США Роберт Мюллер 29 мая впервые выступил с публичным комментарием о результатах своего двухлетнего расследования возможного вмешательства России в президентские выборы Соединенных Штатов в 2016 году, он также сообщил, что закрывает свой офис.