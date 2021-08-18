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Демократии не будет: "Талибан" назвал форму своего правления в Афганистане

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Кабул, Среда 18 августа 2021 19:02
Демократии не будет: "Талибан" назвал форму своего правления в Афганистане Фото: талибы заявили, что Афганистан не будет демократическим государством (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Радикальное движение "Талибан" не будет делать из Афганистана демократическое государство. Основу управления страной составят законы шариата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Никакой демократической системы не будет, потому что она не имеет базы в нашей стране", - заявил агентству представитель "Талибана".

Он добавил, что руководство движения не собирается обсуждать, какой тип политической системы применять в Афганистане. "Потому что она ясна - это закон шариата, и все", - подчеркнул он.

Напомним, радикальное движение "Талибан" стремительно захватило власть в Афганистане. Президент Ашраф Гани покинул страну. В данный момент он находится в ОАЭ.

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