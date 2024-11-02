Демократи не виключають, що Трамп може передчасно оголосити себе президентом, - Reuters

Зокрема, Трамп повідомив журналістам цього тижня, що сподівається оголосити про свою перемогу безпосередньо в день виборів. Це при тому, що експерти з виборів попередили, що може пройти кілька днів, перш ніж стане відомим остаточний результат. Особливо в тому випадку, якщо в деяких ключових штатах вимагатимуть перерахунку голосів.

Агентство пише, що зазвичай переможців виборів у США оголошують великі ЗМІ. Вони аналізують підрахунки голосів, які їм надають посадові особи, відповідальні за вибори. І хоч кандидати іноді оголошують про перемогу до того, як такі публікації будуть зроблені, але це не прийнято робити до того, як переможець стане хоча б очевидним.

"На жаль, ми готові, якщо він це зробить, і якщо ми дізнаємося, що він насправді маніпулює пресою та намагається маніпулювати консенсусом американського народу...ми готові відреагувати", - заявила днями опонентка республіканця Камала Гарріс.

Вона не розкрила подробиці, але шість представників Демократичної партії та штабу Гарріс заявили, що первісна боротьба про будь-які заяви про ранню перемогу Трампа проходитиме в суді громадської думки.Мова йде про заполонення соцмереж та телевізійних ефірів вимогами перерахувати всі голоси до оголошення остаточних результатів.

"Щойно (Трамп - ред.) хибно оголосить про свою перемогу, ми готові виступити на телебаченні і розповісти правду, а також задіяти широку мережу людей, які можуть використати свій вплив для опору", - заявив в інтерв'ю представник Демпартії.

У п'ятницю високопоставлений представник передвиборчого штабу Гарріс заявив журналістам, що вони "цілком чекають", що Трамп неправдиво оголосить про свою перемогу у вівторок увечері, до того, як будуть повністю підраховані всі голоси.

"Він робив це до того, як це провалилося. Якщо він зробить це знову, це провалиться", - сказав представник.

Reuters нагадало, що в 2020 році Трамп оголосив себе переможцем рано вранці після дня виборів і за три дні до того, як про результати повідомили перші телеканали. Зрештою він програв своєму опоненту від Демократичної партії Джо Байдену. Трамп не визнав цих результатів і продовжує стверджувати, що голоси за нього вкрали за допомогою масштабних фальсифікацій.