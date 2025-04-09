Демократи стурбовані: люди Маска отримали необмежений доступ до NASA

З таким листом до в.о. адміністратора NASA Джанет Петро звернулися три демократи з Палати представників США.

"Ми дізналися, що всі три члени команди DOGE (Департаменту ефективності державного управління - ред.) мають необмежений фізичний доступ 24 години на добу і 7 днів на тиждень до об'єктів NASA, включно з кабінетом адміністратора NASA на 9-му поверсі штаб-квартири NASA у Вашингтоні, округ Колумбія", - написали конгресмени Зої Лофгрен, Валері Фуші та Емілія Сайкс.

За їхніми словами, типи систем, до яких DOGE має повний доступ, містять конфіденційну інформацію про склад персоналу і планування наступності.

У листі вказані імена трьох співробітників Департаменту Маска - Олександра Сімонпура, Скотта Коултера і Райлі Сеннотта. Також там порушено питання щодо їхньої кваліфікації та потенційних конфліктів інтересів у NASA.

Відомо, що Сеннотт і Сімонпур раніше працювали в Tesla - компанії з виробництва електромобілів Ілона Маска.

Але особливу увагу демократи зосередили на Коултері, назвавши його колишнім менеджером хедж-фонду з рівнем довіри близьким до стажиста. За словами законодавців, він отримав річне звільнення від вимог NASA щодо навчання в галузі кібербезпеки. Це, зі свого боку, дає йому "повний доступ до даних та інформаційних систем NASA без будь-якої освіти або навчання протоколам безпеки".

"Агентство дозволило неперевіреним і непідготовленим особам отримати безпрецедентний доступ, мабуть, всупереч стандартним протоколам агентства і простому здоровому глузду. Якщо агентство і перевіряло цих осіб, пов'язаних із DOGE, на предмет їхньої сумнівної професійної історії або явних конфліктів інтересів, нам про це нічого не відомо", - йдеться в листі законодавців.

Демократи Палати представників раніше надіслали Петро два листи щодо ролі DOGE в NASA, але заявили, що не отримали відповідей про перевірку агентством співробітників DOGE або про їхній доступ до секретної інформації.

NASA також не розглянуло побоювання з приводу доступу співробітників DOGE до інформації про конкурентів SpaceX, що є "одним із найбільш кричущих ризиків конфлікту інтересів", написали демократи.