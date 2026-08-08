Демократи США готують новий удар по Трампу, і це не імпічмент, - Reuters

Як розповіли чотири джерела, знайомі з обговореннями, демократи розглядають можливість використати повноваження Конгресу для проведення слухань, надсилання повісток і отримання документів від компаній та фінансових структур, пов'язаних із Трампом.

Чому демократи не поспішають з імпічментом

У партії вважають, що масштабні розслідування можуть бути ефективнішими за негайну спробу усунути президента через імпічмент. Демократи побоюються, що така процедура одразу перетвориться на головну політичну битву у Вашингтоні та дозволить Трампу представити себе жертвою партійної боротьби.

Натомість вони хочуть спершу зібрати докази щодо рішень адміністрації та перевірити, чи міг президент використовувати свої повноваження на користь себе, союзників або донорів.

"Ми не беремося за це з метою імпічменту, - заявив один із високопоставлених помічників демократів. - Ніхто не хоче провалу голосування вже в перший день. Основна увага приділяється збиранню доказової бази шляхом розслідувань, які дозволять притягнути Трампа до відповідальності".

Що хочуть розслідувати

За словами джерел Reuters, увага демократів може бути зосереджена на контрактах Міністерства внутрішньої безпеки, корпоративних донорах, фінансуванні запланованого Трампом бального залу в Білому домі та можливих схемах "плати за гру".

Окремо планують перевірити фінансові структури, пов'язані з родиною президента. Серед них - венчурна компанія 1789 Capital, партнером якої є син Трампа Дональд Трамп-молодший, а також можливі інвестиції іноземних суверенних фондів у структури, пов'язані з родиною президента.

У центрі уваги можуть опинитися і великі американські компанії. Джерела назвали Apple, Alphabet, Palantir, Blackstone, BlackRock та компанії Ілона Маска, зокрема Tesla. Водночас остаточного переліку потенційних об'єктів розслідувань поки немає, а офіційних розслідувань щодо цих компаній не розпочато.

Демократи вже готують ґрунт

За даними двох джерел, демократи вже почали надсилати компаніям, підрядникам та іншим організаціям листи із запитами на інформацію. Таким чином вони хочуть заздалегідь отримати документи, які в майбутньому можуть стати предметом офіційних вимог Конгресу.

Зокрема, запити стосуються взаємодії медіакомпанії Paramount Skydance з адміністрацією Трампа, угоди YouTube та Alphabet із президентом, контрактів приватних компаній із Міністерством внутрішньої безпеки, а також операцій із венесуельською нафтою.

Представники демократів Роберт Гарсія та Джеймі Раскін заявили, що чинні розслідування будуть розширені, якщо партія отримає більшість у Палаті представників.

Імпічмент все ж залишається варіантом

Демократи не виключають можливості імпічменту Трампа в майбутньому. Однак, за словами джерел, він може стати лише наступним кроком, якщо розслідування виявлять докази порушень, які можуть бути підставою для усунення президента.

Такий підхід пов'язаний і з досвідом першого президентського терміну Трампа. Палата представників двічі оголошувала йому імпічмент, але Сенат щоразу виправдовував президента.

"Якщо розслідування виявлять докази, які, на нашу думку, відповідають необхідним критеріям, ми не вагатимемося йти далі", - додав високопоставлений помічник демократів.

Тож наразі йдеться не про готову процедуру імпічменту, а про підготовку масштабних розслідувань, які можуть створити для Трампа значно серйозніші політичні проблеми після листопадових виборів.