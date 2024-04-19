Демократи у Конгресі США намагаються "витягнути" закони Джонсона з допомогою для України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Як зазначається, 18 квітня чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників підтримали законопроекти спікера Майка Джонсона (республіканець). "За" проголосували також п'ять членів Республіканської партії, але троє віддали голоси "проти".

Не підтримали закони Джонсона Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой - праві прихильники жорсткої лінії Республіканської партії.

Без голосів демократів чотири законопроекти Джонсона не вдалося б "витягнути" для розгляду у Палаті представників. Видання зазначає, що демократи відступили від звичних політичних норм.

Комітет з питань регламенту зазвичай складається з лояльних до спікера членів, але колишній спікер Кевін Маккарт включив радикалів до складу, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії.

"Такого роду об'єднання партій у комітеті не відбувалося за весь час мого перебування тут", - сказав конгресмен Ден Кілді, який служить у Конгресі вже понад 10 років.

Він зазначив, що це безпрецедентний крок для американського Конгресу.