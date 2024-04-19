Демократи у Конгресі США намагаються "витягнути" закони Джонсона з допомогою для України
Демократи у Конгресі США намагаються врятувати законопроекти щодо фінансування допомоги іншим державам, зокрема, Україні. Це безпрецедентний крок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Як зазначається, 18 квітня чотири демократи в Комітеті з питань регламенту Палати представників підтримали законопроекти спікера Майка Джонсона (республіканець). "За" проголосували також п'ять членів Республіканської партії, але троє віддали голоси "проти".
Не підтримали закони Джонсона Томас Массі, Ральф Норман і Чіп Рой - праві прихильники жорсткої лінії Республіканської партії.
Без голосів демократів чотири законопроекти Джонсона не вдалося б "витягнути" для розгляду у Палаті представників. Видання зазначає, що демократи відступили від звичних політичних норм.
Комітет з питань регламенту зазвичай складається з лояльних до спікера членів, але колишній спікер Кевін Маккарт включив радикалів до складу, щоб заспокоїти правих прихильників жорсткої лінії.
"Такого роду об'єднання партій у комітеті не відбувалося за весь час мого перебування тут", - сказав конгресмен Ден Кілді, який служить у Конгресі вже понад 10 років.
Він зазначив, що це безпрецедентний крок для американського Конгресу.
Що цьому передувало
Нагадаємо, американські законодавці з вересня 2023 року не можуть домовитися про продовження фінансування допомоги Україні. Республіканці блокують рішення.
Щоб зробити крок для допомоги Україні, спікер Палати представників США Майк Джонсон запропонував розділити законопроект Сенату на чотири окремі документи. Пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів будуть розглядати окремо від Ізраїлю та Тайваню.
Також Майк Джонсон заявив, що надання летальної допомоги Україні є "критично важливим".
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