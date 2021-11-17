Demidov Armor - уникальные бронежилеты скрытого ношения

Совершенно инновационный и не имеющий аналогов продукт в сегменте индивидуальной защиты был представлен на рынке брендом Demidov Armor. Знаменитая американская компания открыла свое первое представительство в Украине.

По оценкам только в Америке оружие ежедневно используют не менее пяти тысяч. Чаще всего жертвами нападений становятся бизнесмены, политики, состоятельные люди. Для них единственным способом избежать серьезных травм, ранений и смерти становится ношение эффективной бронезащиты.

Разработка Demidov Armor сочетает все преимущества существующих видов брони:

максимальный уровень комфорта ношения;

возможность сочетания с любыми видами одежды;

превосходные баллистические показатели.

Бронежилеты Demidov относятся к сегменту luxury. Они производятся на основании самой продвинутой технологии MY proofing. Главной целью создания брони выступает сохранение человеческой жизни и здоровья. В то же время разработчик стремится сделать свой продукт наиболее удобным, комфортным и, действительно скрытым.

Внешние характеристики инновационной брони Demidov Armor

В мире существует 3 стандарта бронежилетов скрытой защиты - американский, европейский, российский. Это обусловлено предназначением каждого класса в отношении разных типов оружия.

Стандартная броня состоит из слоев, не связанных между собой. У Demidov все слои соединяются между собой. Повышается уровень жесткости, что уменьшает силу тупой травмы. Индивидуальное производство по форме тела обеспечивает равномерное распределение нагрузок. Таким образом повышается уровень комфорта ношения брони.

Раньше в производстве использовался кевлар. Demidov Armor применяет высокомолекулярный полиэтилен. Он прочнее на 40%, совершенно не боится воды. Каждая модель создается индивидуально. Это особенно важно для людей с нестандартной комплектацией. Они могут рассчитывать на максимальную защищенность.

Для идеального результата, сначала сканируют тело. Создаются пресс-формы с точной геометрией торса. Это дает возможность фиксировать срез бронепанели. Защита остается незаметной под одеждой. При этом площадь покрытия максимальная.

Внутренние характеристики бронежилетов Demidov Armor

Испытания показывают, что Demidov Armor имеет минимальную глубину ударных нагрузок. В зависимости от типа оружия она варьируется от 0 до 15 мм. Для сравнения, баллистические показатели защиты американского стандарта: глубина проникновения 13-40 мм.

В производстве брони Demidov используются лучшие баллистические материалы, усовершенствованные композиты и теплоизоляционные составы. Поставляются бронежилеты Demidov Armor в комплекте с чехлами различных оттенков. Это дает возможность использовать их в любых климатических условиях, под разными видами одежды.

Современный бронежилет скрытого ношения Demidov Armor – выбор VIP персон. Благодаря использованию в отделке бронированных жилетов высококачественной алькантары, они являются не только средством индивидуальной защиты, но и предметом моды.