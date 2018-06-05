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По справі Скрипалів опитані більше 900 осіб

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:04
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)
Ілюстративне фото (facebook.com theintercept.com)

В Солсбері продовжують працювати 100 детективів відділення по боротьбі з тероризмом

В рамках розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері правоохоронці опитали понад 900 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті Скотланд-ярду.

"На сьогоднішній день в Солсбері було проведено 176 обшуків, понад 900 свідчень були отримані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що розслідування справи Скрипалів триває і сьогодні в Солсбері продовжують працювати 100 детективів відділення по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська поліція витратила на розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері 7,5 млн фунтів (10 млн доларів).

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Теги публікації: Великобритания, отравление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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