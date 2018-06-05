По справі Скрипалів опитані більше 900 осіб

В Солсбері продовжують працювати 100 детективів відділення по боротьбі з тероризмом

В рамках розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів у Солсбері правоохоронці опитали понад 900 осіб. Про це йдеться в повідомленні на сайті Скотланд-ярду.

"На сьогоднішній день в Солсбері було проведено 176 обшуків, понад 900 свідчень були отримані", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що розслідування справи Скрипалів триває і сьогодні в Солсбері продовжують працювати 100 детективів відділення по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що британська поліція витратила на розслідування інциденту з отруєнням Сергія і Юлії Скрипалів в Солсбері 7,5 млн фунтів (10 млн доларів).