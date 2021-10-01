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"Дельта"-штамм в Украине: эксперт назвал три формы заражения и самый опасный вариант

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Киев, Пятница 01 октября 2021 15:41
"Дельта"-штамм в Украине: эксперт назвал три формы заражения и самый опасный вариант Фото: эксперт назвал три формы заражения штаммом "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Эксперт рассказал о трех формах заражения штаммом коронавируса "Дельта". Вместе с тем, специфических симптомов, характерных для этого варианта коронавируса почти нет.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина президент Ассоциации анестезиологов, профессор Сергей Дубров.

Он выделил три состояния, сопровождающие случаи "Дельта"-варианта в Украине:

  • 1 форма - с температурой, с общей и мышечной слабостью, с болью в суставах, с насморком и головной болью. Это состояние наблюдается при большинстве вирусных респираторных инфекциях.
  • 2 форма - это проявление в виде расстройства желудочно-кишечного тракта, в частности с диареей, болью в желудке. Но такое течение встречается не часто - в около 10-15% всех случаев, причем чаще всего - у детей.
  • 3 форма - это субфебрильная температура 37.1-37.3, умеренная слабость, ринит, сильные выделения из носа. Эта форма самая опасная, но она также не особо распространенная.

Эта форма представляет особую угрозу, потому что человек продолжает контактировать с другими людьми, посещать общественные места, передвигаться общественным транспортом, при этом являясь источником заражения окружающих.

Когда проявляются симптомы "Дельта"-штамма

Эксперт объяснил, что симптомы при варианте "Дельта" начинают проявляться в течение первой недели после инфицирования.

Но в большинстве случаев его инкубационный период длится двое суток.

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