Дело Захарченко о гранатах будут расследовать заочно: суд принял решение

Печерский районный суд Киева разрешил специальное (заочное) расследование в отношении экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко, его зама Виктора Ратушняка и экс-главы департамента МВД Павла Зинова. Их подозревают в причастности к незаконной поставке гранат из России для разгона Майдана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Офиса генпрокурора .

Сообщается, что 10 августа суд удовлетворил ходатайства прокуроров и разрешил спецрасследование в отношении Захарченко, Ратушняка и Зинова.

Все они являются подозреваемыми в деле о незаконных поставках из РФ светошумовых гранат усиленного действия для разгона активистов Евромайдана в январе 2014 года.

Как следует из определений суда, Зинов и Захарченко, предположительно, скрываются от следствия на территории России, а Ратушняк - в оккупированном Крыму.

Все они объявлены в международный розыск, поданы документы для объявления их в розыск по линии Интерпола.