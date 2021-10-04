Дело о "военном комиссаре Крыма" Качарове передали в суд, - прокуратура

Источники РБК-Украина в прокуратуре сообщили, что речь идет о "военном комиссаре Крыма" Константине Качарове.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что этот "комиссар" осуществлял реализацию политики РФ и ее оккупационной администрации, направленной на проведение незаконных принудительных призывных кампаний гражданского населения полуострова в ряды вооруженных сил государства-оккупанта.

Он разрабатывал планы и организовывал проведение 5 призывных кампаний крымчан в соответствующих районах. Указанные действия являются нарушением запрета государству-оккупанту принуждать гражданское население служить в его вооруженных силах, предусмотренной статьей 51 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны 1949 года.

Прокуратура сообщила о подозрении в совершении военного преступления 10 военным комиссарам разных районов оккупированного Крыма, среди которых и так называемый военный комиссар Республики Крым.