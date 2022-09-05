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Дело "Укрнафты": суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых

Фото: суд избрал меру пресечения одному из подозреваемых по делу "Укрнафты" (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Одному из подозреваемых по делу о присвоении 13 млрд гривен "Укрнафты" избрали меру пресечения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАБУ в Telegram.

По информации бюро, суд избрал меру пресечения подозреваемому в виде залога в размере почти 5 млн гривен.

Всего в присвоении средств "Укрнафты" подозревают восемь человек. В НАБУ подчеркнули, что ожидают избрание меры пресечения остальным злоумышленникам.

Напомним, ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) уведомили 8 человек о подозрении в завладении средствами "Укрнафты". Убытки компании достигли 13,3 млрд гривен.

В список подозреваемых вошли люди, которые занимали руководящие должности в "Укрнафте".

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НАБУУкрнафтаМера пресечения