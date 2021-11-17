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Дело Тупицкого. Верховный суд отказал ОП в приостановке рассмотрения

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Киев, Среда 17 ноября 2021 13:46
Дело Тупицкого. Верховный суд отказал ОП в приостановке рассмотрения Фото: Верховный суд отказал ОП в приостановке рассмотрения дела Тупицкого (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Большая палата Верховного суда отказала Офису президента, который просил остановить рассмотрение дела о законности увольнения главы КСУ Александра Тупицкого. Дата следующего заседания пока не назначена.

Об этом сообщает РБК-Украина с заседания суда.

В среду, 17 ноября, Большая палата ВС начала рассматривать законность указа Зеленского об увольнении Тупицкого. ОП попросила суд остановить рассмотрение.

Это связано с тем, что в середине октября КСУ открыл производство о конституционности этого же указа. Соответственно, по мнению ОП, надо сначала дождаться решения по этому делу.

Большая палата не согласилась с этим и отклонила ходатайство ОП. Об этом обьявил председательствуюший Владислав Князев.

Он также отметил, что Верховный суд продолжит рассматривать дело Тупицкого после перерыва. Дата следующего заседания пока не назначена.

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