Справа Тупицького. Верховний суд відмовив ОП у припиненні розгляду

Велика палата Верховного суду відмовила Офісу президента, який просив зупинити розгляд справи про законність звільнення голови КСУ Олександра Тупицького. Дата наступного засідання поки не призначена.

У середу, 17 листопада, Велика палата ВС почала розглядати законність указу Зеленського про звільнення Тупицького. ОП попросила суд зупинити розгляд.

Це пов'язано з тим, що в середині жовтня КСУ відкрив провадження про конституційність цього ж указу. Відповідно, на думку ОП, треба спочатку дочекатися рішення у цій справі.

Велика палата не погодилася з цим і відхилила клопотання ОП. Про це оголосив головуючий Всеволод Князєв.

Він також зазначив, що Верховний суд продовжить розглядати справу Тупицького після перерви. Дата наступного засідання поки не призначена.