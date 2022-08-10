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Дело не в травме. Луческу откровенно объяснил обратную замену Гармаша против "Штурма"

Новина українською →
Грац, Среда 10 августа 2022 10:29
Дело не в травме. Луческу откровенно объяснил обратную замену Гармаша против "Штурма" Фото: Мирча Луческу на пресс-конференции (fcdynamo.com)
Автор: Антон Федорцив

Поведение полузащитника Дениса Гармаша изрядно разочаровало главного тренера киевского "Динамо" Мирчу Луческу и привело к обратной замене украинца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Хавбек появился на поле на 82-й минуте, заменив Шепелева. Однако на старте овертайма Гармаш начал активно общаться с арбитрами и соперниками, получил желтую карточку и был заменен на Андриевского уже на 99-й.

"Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и была связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", – признался Луческу.

Отдельно румынский специалист отметил двух защитников, которые добавили активность "Динамо" после выхода на замену – Караваева и Вивчаренко. Наставник "бело-синих" сознательно держал их на скамье запасных для усиления игры.

"Что касается Вивчаренко, то он очень хорошо сыграл в атаке и, как следствие – сумел забить. Я предполагал, что появление на поле Вивчаренко и Караваева изменит игру, ведь это футболисты более атакующего плана", – резюмировал тренер.

В плей-офф квалификации Лиги чемпионов "Динамо" сразится за путевку в групповой этап турнира с лиссабонской "Бенфикой". Матчи с командой, цвета которой защищает питомец киевлян Роман Яремчук, состоятся 16/17 августа и 23/24 августа.

К слову, накануне "Динамо" обыграло "Штурм" в овертайме ответного матча квалификации Лиги чемпионов.

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