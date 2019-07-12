Дело Сытника отправили в суд

Дело директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника было передано суду. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-секретаря генпрокурора Ларисы Сарган в Facebook.

По ее словам, Артем Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Национальную полицию по делу о его коррупционном деянии.

"Сегодня директор НАБУ А. Сытник в очередной раз не пришел на вызов в Нацполицию по делу о своем коррупционное деяние. На этот раз директор антикоррупционного ведомства "спрятался" в командировке в Харькове", - сообщила Сарган.

Также она сообщила, что представитель Нацполиции был вынужден зачитать протокол о коррупции на трассе под Полтавой.

"Следовательно, все необходимые действия завершены. Теперь дело пошло в суд", - заявила Сарган.

Отметим, ГБР подозревает Артема Сытника в том, что он на протяжении за чужой счет отдыхал на территории охотничьего хозяйства "Полесское - Сарны" в Ривненской области, общая сумма которого составила не менее полумиллиона гривен.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Печерский райсуд Киева вернул в главное следственное управление ГПУ для продолжения досудебного расследования материалы дела против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника.

Кроме того, ГБР проверяет возможную причастность директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника к сокрытию коррупционных схем в "Укроборонпроме".