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Дело Скрипаля: посол Великобритании не придет на встречу в МИД РФ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:34
Фото: Лори Бристоу (foreignoffice twitter)
Фото: Лори Бристоу (foreignoffice twitter)

Вчера в МИД РФ пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством

Посол Великобритании в Москве Лори Бристоу не будет присутствовать на встрече послов, которую Министерство иностранных дел России собирает сегодня. Об этом сообщило в среду посольство Соединенного Королевства в Москве, передает Reuters.

"Посол не будет присутствовать на встрече", - сказала пресс пресс-секретарь британского посольства в Москве Зиент Ханч.

Российские СМИ сообщают, что заместитель главы представительства Евросоюза в РФ Свен-Олов Карлссон примет участие во встрече.

Напомним, вчера, 20 марта, в Министерстве иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с российским руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании. 

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Теги: МИД РФ, Великобритания
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