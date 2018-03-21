Справа Скрипаля: посол Великобританії не прийде на зустріч в МЗС РФ

Вчора в МЗС РФ запросили всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з керівництвом

Посол Великобританії в Москві Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі послів, яку Міністерство закордонних справ Росії збирає сьогодні. Про це повідомило в середу посольство Сполученого Королівства в Москві, передає Reuters.

"Посол не буде присутній на зустрічі", - сказала прес-секретар британського посольства в Москві Зиент Ханч.

Російські ЗМІ повідомляють, що заступник голови представництва Євросоюзу в РФ Свен-Олов Карлссон візьме участь у зустрічі.

Нагадаємо, вчора, 20 березня, в Міністерстві закордонних справ Росії 21 березня запросили всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з російським керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями, щоб обговорити ситуацію навколо заяв Лондона про застосування РФ отруйних речовин на території Великобританії