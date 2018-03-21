Справа Скрипаля: посли США, Франції, Німеччини та Китаю не прийдуть на зустріч в МЗС РФ

Вчора в МЗС РФ запросили всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з керівництвом

Посол США в Росії Джон Хантсман не буде брати участь у зустрічі в російському Міністерстві закордонних справ, присвяченій справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля. Про це повідомила прес-секретар американського посольства Марія Олсон російським ЗМІ.

За її словами, дипведомстве США розглядає можливість участі у цій зустрічі на робочому рівні.

Крім того, на зустріч не прийдуть посол Китаю Лі Хуей, посол Франції Сільві Берманн, посол Німеччини Рюдігер фон Фріч. У диппредставництвах цих країн у Москві заявили, що країни будуть представлені кимось з посольств.

Нагадаємо, посол Великої Британії у Москві Лорі Брістоу не буде присутній на зустрічі послів, яку Міністерство закордонних справ Росії збирає сьогодні. Російські ЗМІ повідомляють, що заступник голови представництва Євросоюзу в РФ Свен-Олов Карлссон візьме участь у зустрічі.

Як відомо, вчора, 20 березня, в Міністерстві закордонних справ Росії 21 березня запросили всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з російським керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями, щоб обговорити ситуацію навколо заяв Лондона про застосування РФ отруйних речовин на території Великої Британії.