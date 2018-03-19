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Справа Скрипаля: в МЗС Британії заявили про абсурдність заперечень Росії

НовиниПолітика    19.03.2018 - 11:55
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)
Фото: Борис Джонсон (kmu.gov.ua)

В Європі немає країни, на яку не вплинула поведінка Росії, заявив Джонсон

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що вона "нікого не обманює" своєю відповіддю на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипала і описав реакцію Кремля як "все більш абсурдну". Про це він заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі, передає Вusinessinsider.

"Російські спростування стають все більш абсурдними. Колись вони говорили, що ніколи не робили "Новачок", а потім кажуть, що вони зробили "Новачок", але всі запаси були знищені, а потім знову говорять, що вони зробили "Новачок", і всі запаси були знищені, але деякі з них потрапили у Швецію, Чеську Республіку, Словаччину, Сполучені Штати або навіть Сполучене Королівство", - заявив Джонсон.

Джонсон знаходиться в Брюсселі для того щоб активізувати спільне засудження Росії, оскільки відносини між Лондоном і Москвою продовжують погіршуватися.

Він зауважив, що в Європі немає країни, на яку не вплинула поведінка Росії.

"У Брюсселі чи є країна за столом, на яку не вплинула якась злісна поведінка, пов'язана з Росією", - заявив він.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерані заявила, що Європейський союз повністю підтримує Велику Британію у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.

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Теги: Великобритания, борис джонсон
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