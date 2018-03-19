Справа Скрипаля: в МЗС Британії заявили про абсурдність заперечень Росії

Міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон попередив Росію, що вона "нікого не обманює" своєю відповіддю на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипала і описав реакцію Кремля як "все більш абсурдну". Про це він заявив у понеділок перед початком засідання міністрів закордонних справ ЄС в Брюсселі, передає Вusinessinsider.

"Російські спростування стають все більш абсурдними. Колись вони говорили, що ніколи не робили "Новачок", а потім кажуть, що вони зробили "Новачок", але всі запаси були знищені, а потім знову говорять, що вони зробили "Новачок", і всі запаси були знищені, але деякі з них потрапили у Швецію, Чеську Республіку, Словаччину, Сполучені Штати або навіть Сполучене Королівство", - заявив Джонсон.

Джонсон знаходиться в Брюсселі для того щоб активізувати спільне засудження Росії, оскільки відносини між Лондоном і Москвою продовжують погіршуватися.

Він зауважив, що в Європі немає країни, на яку не вплинула поведінка Росії.

"У Брюсселі чи є країна за столом, на яку не вплинула якась злісна поведінка, пов'язана з Росією", - заявив він.

Нагадаємо, верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могерані заявила, що Європейський союз повністю підтримує Велику Британію у справі про отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля і його дочки в Солсбері.