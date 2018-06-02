Справа Штепи: адвокати домоглися відводу 3 суддів

Суд перенесено на невизначений час

Орджонікідзевський районний суд Харкова задовольнив клопотання адвокатів екс-мера Слов'янська Нелі Штепи про відведення 3 із 4 членів суддівської колегії. Про це повідомив адвокат підсудної Олександр Шандрін, передає "Укрінформ".

"Задоволено клопотання захисту про відведення трьох з чотирьох суддів: двоє суддів - з числа переселенців, і у них може бути упереджена думка про суть справи, і один суддя - це жінка - отримувала погрози і її думка теж може бути упередженою", - зазначив Шандрін.

Він додав, що суд перенесено на невизначений час.

"Тепер Орджонікідзевський райсуд має провести електронний перерозподіл суддів для продовження процесу. Скільки на це знадобиться часу, не відомо", - сказав адвокат.

Він також розповів, що Штепа була на суді, однак не виступала і виїхала до Слов'янська.

"На наступному засіданні буде розгляд питання про запобіжний захід для Штепи, оскільки термін попереднього заходу закінчився ще в січні цього року", - повідомив Шандрін.

Нагадаємо, суддя Олена Саркісян, яка входить до колегії у справі екс-мера Слов'янська Нелі Штепи, повідомила Вищій раді правосуддя про погрози.