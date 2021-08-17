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Дело Шеремета: суд продлил домашний арест Антоненко и обязательства для Дугарь

Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченковский районный суд Киева продлил меры пресечения двум фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь об Андрее Антоненко и Яне Дугарь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля Андрею Антоненко... Продлить срок действия личных обязательств Яне Дугарь", - заявила председательствующая судья.

Меры пресечения обвиняемым были продлены еще на 2 месяца - до 17 октября 2021 года. Как известно, Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Дугарь после внесения залога в размере 168 тысяч гривен были возложены обязательства.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

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КиевПавел ШереметМера пресечения