Дело Шеремета: у Порошенко предлагают создать парламентскую следственную комиссию

В парламенте инициируют создание следственной комиссии относительно расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Ирина Фриз на брифинге в Верховной Раде Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Фриз, зарегистрировано постановление о создании временной следственной комиссии по рассмотрению дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

"Мы стремимся реально довести это дело до логического завершения. И мы не хотим, чтобы виновных назначали, чтобы теряли репутацию те или иные чиновники, правоохранительные органы, судебная система", - заявила Фриз.

В партии отметили, что намерены в рамках демократического парламентского контроля "создать площадку в стенах парламента, где объективно, незаангажированно, без каких-либо манипуляций будет возможность рассматривать это дело".

Фриз сообщила, что в составе ВСК будут представители разных фракций – "Европейская солидарность", "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос", внефракционные.

"Мы надеемся, что после рассмотрения проекта постановления о создании ВСК на заседании регламентного комитета в следующую среду он будет вынесен в зал для принятия решения", - подытожила нардеп.

Как писало РБК-Украина, подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания.

Напомним, 5 февраля Печерский районный суд Киева продлил арест Андрея Антоненко до 4 апреля. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, который просил продлить меру пресечения на 60 суток.

Ранее РБК-Украина писало, что Офис генерального прокурора продлил срок предварительного следствия в деле об убийстве Шеремета до апреля текущего года.