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Дело Шеремета: Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства

Киев, Понедельник 04 января 2021 12:40
Дело Шеремета: Нацполиция получила информацию о возможных заказчиках убийства
Фото: Павел Шеремет (ria.ru)
Автор: РБК-Украина

Следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из стран Европы по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Распорядителя информации об обсуждении убийства Шеремета в КГБ Беларуси пригласили для проведения следственных действий, сообщается на сайте ведомства.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В настоящее время следствие Национальной полиции Украины получило разрешение на проведение следственных действий в одной из европейских стран, кроме того, лицо распорядитель переданной информации пригласили для проведения необходимых следственных действий", - говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что получили в свое распоряжение информацию о возможных заказчиках убийства журналиста.

Отмечается, что в декабре 2020 года следствие при помощи Службы внешней разведки Украины получило определенную информацию, которая представляет интерес в расследовании убийства Шеремета, совершенного в 2016 году.

"Фрагменты информации, которые есть в распоряжении следствия Нацполиции, опубликованы в сети Интернет. На обнародованных записях неустановленные лица обсуждают вопросы убийства журналиста Павла Шеремета. В частности, подчеркивается вариант отравления с использованием токсических веществ, а также подрыв", - говорится в сообщении.

Напомним, журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Беларуси в 2012 году обсуждали возможность убийства Павла Шеремета.

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Новости Украины Общество полицияПавел Шеремет

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