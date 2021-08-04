Дело Шеремета: Кузьменко изменили меру пресечения

Шевченковский районный суд города Киева изменил меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Суд решил отменить ее круглосуточный домашний арест.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.
Так, суд постановил, изменить Кузьменко меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест. Теперь Кузьменко сможет выходить из дома.
Под домашним арестом находится еще один фигурант дела - Андрей Антоненко. На прошлом судебном заседании судьи отказались еще больше ослаблять ему меру пресечения. Сторона защиты Антоненко простила отпустить его под личные обязательства.
Напомним, 20 июля исполнилось 5 лет со дня убийства Павла Шеремета. Его взорвали в собственной машине. Больше об этом деле - в материале РБК-Украина.
Как писало РБК-Украина, Германия ожидает от Украины полного расследования убийства Шеремета.