Справа Шеремета: Кузьменко змінили запобіжний захід
Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Суд вирішив скасувати її цілодобовий домашній арешт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.
Так, суд постановив, змінити Кузьменко запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Тепер Кузьменко зможе виходити з дому.
Під домашнім арештом перебуває ще один фігурант справи - Андрій Антоненко. На минулому судовому засіданні судді відмовилися ще більше послаблювати йому запобіжний захід. Сторона захисту Антоненка простила відпустити його під особисті зобов'язання.
Нагадаємо, 20 липня виповнилося 5 років з дня вбивства Павла Шеремета. Його підірвали у власній машині. Більше про цю справу - в матеріалі РБК-Україна.
Як писало РБК-Україна, Німеччина очікує від України повного розслідування вбивства Шеремета.