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Справа Шеремета: Кузьменко змінили запобіжний захід

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Київ, Середа 04 серпня 2021 17:03
Справа Шеремета: Кузьменко змінили запобіжний захід Фото: Юлія Кузьменко, підозрювана у справі Шеремета (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд міста Києва змінив запобіжний захід фігурантці справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлії Кузьменко. Суд вирішив скасувати її цілодобовий домашній арешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Так, суд постановив, змінити Кузьменко запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на нічний домашній арешт. Тепер Кузьменко зможе виходити з дому.

Під домашнім арештом перебуває ще один фігурант справи - Андрій Антоненко. На минулому судовому засіданні судді відмовилися ще більше послаблювати йому запобіжний захід. Сторона захисту Антоненка простила відпустити його під особисті зобов'язання.

Нагадаємо, 20 липня виповнилося 5 років з дня вбивства Павла Шеремета. Його підірвали у власній машині. Більше про цю справу - в матеріалі РБК-Україна.

Як писало РБК-Україна, Німеччина очікує від України повного розслідування вбивства Шеремета.

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