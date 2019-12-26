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Дело Шеремета: адвокат Кузьменко опубликовал расшифровку разговора подзащитной

Новости » Общество     26.12.2019 - 06:41
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко опубликовал расшифровку разговора подзащитной
Фото: Юлия Кузьменко с адвокатом (РБК-Украина)

Речь идет о том отрывке, который был зачитан в суде

Адвокат Владислав Добош, который защищает интересы Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к вбиства журналиста Павла Шеремета, обнародовал кусок расшифровки телефонного разговора своей подзащитной. Бумаги адвокат опубликовал в Facebook.

По словам адвоката, речь идет о разговоре Юлии (по версии следствия, - ред.) и лица с инициалами "Т.". Вроде бы в этом разговоре Кузьменко со злым помыслом говорит о волонтерку Марусю Зверобой.

"Будто то Юля что-то страшное задумывает против Маруси и ее деток!.. И где тут Шеремет?", - написал адвокат риторически.

Добавляем обнародованные бумаги, в которых двое фигурантов разговора, где К - это Кузьменко, Т-собеседница. В расшифровке содержится нецензурная лексика.

Напомним, 13 декабря Печерский райсуд Киева арестовал Кузьменко по подозрению в исполнении убийства Шеремета.

По данным следствия, Кузьменко прикрепила взрывное устройство к автомобилю журналиста. Организатором преступления считают Андрея Антоненко, который призвал ее в свою преступную группу. Кроме них, причастными к убийству Шеремета считают Яну Дугарь и супругов Инны и Владислава Грищенко.

Кузьменко оставили под стражей, а тарифы на тепло могут снизить: новости за 24 декабря При убийстве Шеремета использовалось аналогичное найденному у Антоненко вещество
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