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Справа Шеремета: адвокат Кузьменко опублікував розшифровку розмови підзахисної

Новини » Суспільство     26.12.2019 - 06:41
Справа Шеремета: адвокат Кузьменко опублікував розшифровку розмови підзахисної
Фото: Юлія Кузьменко із адвокатом (РБК-Україна)

Йдеться про той уривок, який був зачитаний у суді

Адвокат Владислав Добош, який захищає інтереси Юлії Кузьменко, котру підозрюють у причетності до вбиства журналіста Павла Шеремета, оприлюднив шматок розшифровки телефонної розмови своєї підзахисної. Папери адвокат опублікував у Facebook.

За словами адвоката, йдеться про розмову Юлії (за версією слідства, - ред.) та особи з ініціалами "Т.". Начебто в цій розмові Кузьменко зі злим помислом говорить про волонтерку Марусю Звіробій.

"Ніби то Юля щось страшне задумує проти Марусі та її діток!.. І де тут Шеремет?", - написав адвокат риторично.

Додаємо оприлюднені папери, у яких двоє фігурантів розмови, де К- це Кузьменко, Т-співрозмовниця. У розшифровці міститься нецензурна лексика.

Нагадаємо, 13 грудня Печерський райсуд Києва заарештував Кузьменко за підозрою у виконанні вбивства Шеремета.

За даними слідства, Кузьменко прикріпила вибуховий пристрій до автомобіля журналіста. Організатором злочину вважають Андрія Антоненка, який закликав її в свою злочинну групу. Крім них, причетними до вбивства Шеремета вважають Яну Дугарь і подружжя Інну і Владислава Грищенків.

Кузьменко залишили під вартою, а тарифи на тепло можуть знизити: новини за 24 грудня При вбивстві Шеремета використовувалася аналогічна знайденій у Антоненка речовина
Новини України Павло Шеремет
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