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Интервью

Дело рюкзаков: Сытник рассказал о давлении на эксперта

НовостиПолитика    11.06.2018 - 18:06
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Фото: Артем Сытник (Виталий Носач, РБК-Украина)

Директор НАБУ не исключил, что давление осуществляется со стороны МВД

Артем Сытник заявил, что на эксперта по "делу рюкзаков" осуществляется давление. Об этом на пресс-брифинге рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Сытник не исключил, что давление на эксперта осуществляется со стороны Министерства внутренних дел Украины (МВД). Речь идет об эксперте, который делал заключение о закупленных рюкзаках для МВД и соответствии их всем критериям.

"Есть службы, которые касаются нашей работы, в первую очередь, это экспертные службы. Особенно это касается тех дел, где установлены убытки. Это не первый случай, когда на экспертов оказывается давление. В данном случае на эксперта оказывается давление", - сказал он.

По его словам, относительно этого эксперта зарегистрировали производство в связи с тем, что он якобы подделал заключение по рюкзакам.

Напомним, 5 апреля сообщалось о том, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по так называемому "делу рюкзаков" в отношении сына министра внутренних дел - Александра Авакова, - и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.

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Теги публикации: Артем Сытник, давление  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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