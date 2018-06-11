Дело рюкзаков: Сытник рассказал о давлении на эксперта

Директор НАБУ не исключил, что давление осуществляется со стороны МВД

Артем Сытник заявил, что на эксперта по "делу рюкзаков" осуществляется давление. Об этом на пресс-брифинге рассказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

Сытник не исключил, что давление на эксперта осуществляется со стороны Министерства внутренних дел Украины (МВД). Речь идет об эксперте, который делал заключение о закупленных рюкзаках для МВД и соответствии их всем критериям.

"Есть службы, которые касаются нашей работы, в первую очередь, это экспертные службы. Особенно это касается тех дел, где установлены убытки. Это не первый случай, когда на экспертов оказывается давление. В данном случае на эксперта оказывается давление", - сказал он.

По его словам, относительно этого эксперта зарегистрировали производство в связи с тем, что он якобы подделал заключение по рюкзакам.

Напомним, 5 апреля сообщалось о том, что НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование по так называемому "делу рюкзаков" в отношении сына министра внутренних дел - Александра Авакова, - и экс-заместителя главы МВД Сергея Чеботаря.