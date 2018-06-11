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Інтерв'ю

Справа рюкзаків: Ситник розповів про тиск на експерта

НовиниПолітика    11.06.2018 - 18:06
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач, РБК-Україна)

Директор НАБУ не виключив, що тиск здійснюється з боку МВС

Артем Ситник заявив, що на експерта у "справі рюкзаків" здійснюється тиск. Про це на прес-брифінгу розказав директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник, передає кореспондент РБК-Україна.

Ситник не виключив, що тиск на експерта здійснюється з боку Міністерства внутрішніх справ України (МВС). Мова йде про експерта, який робив висновок про закуплені рюкзаки для МВС та відповідність їх усім критеріям.

"Є служби, які торкаються нашої роботи, в першу чергу, це експертні служби. Особливо це стосується тих справ, де встановлені збитки. Це не перший випадок, коли на експертів чиниться тиск. В даному випадку на експерта здійснюється тиск", - сказав він. 

За його словами, щодо цього експерта зареєстрували провадження у зв'язку з тим, що він начебто підробив висновок по рюкзакам.

Нагадаэмо, 5 квітня повідомлялося про те, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування у так званій "справі рюкзаків" щодо сина міністра внутрішніх справ - Олександра Авакова, - та екс-заступника голови МВС Сергія Чеботаря. 

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Теги публікації: Артем Сытник, давление  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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