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Дело "Роттердам+": НАБУ подало жалобу на прокурора

Киев, Четверг 24 сентября 2020 17:07
Дело "Роттердам+": НАБУ подало жалобу на прокурора
Фото: НАБУ (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Высшего антикоррупционного суда по закрытию дела "Роттердам+". НАБУ подало жалобу на прокурора к руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генпрокурора.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Как отметили в бюро, решение ВАКС не является окончательным и может быть обжаловано в Апелляционной палате.

"НАБУ убеждено, что точку в деле "Роттердам+" должен ставить суд по результатам соревновательного процесса. Любые решения по этому делу за пределами судебного процесса не соответствуют законным интересам гражданского общества и государства", - говорится в заявлении бюро.

Напомним, сегодня ВАКС отказался отменить решение о закрытии дела "Роттердам+", которое приняла САП в конце августа. Суд не удовлетворил жалобу экс-заместителя генпрокурора Виктора Чумака на решение САП.

В САП поясняли, что дело "Роттердам+" было закрыто из-за отсутствия достоверных и исчерпывающих доказательств вины подозреваемых.

Подробно о деле вы можете прочитать в материале РБК-Украина "Точка в деле "Роттердам+": чем закончилось "громкое" расследование НАБУ".

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