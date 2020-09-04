Дело против властей Черкасс за ослабление карантина в мае закрыли

Фото: дело за ослабление карантина в Черкассах закрыто (РБК-Украина)

Полиция закрыла дело против властей Черкасс, которые во время жесткого карантина в мае приняли решение ослабить меры вопреки решению правительства. Дело закрыли, поскольку ситуация с коронавирусом в городе была под контролем.

Об этом РБК-Украина сообщила начальник сектора коммуникации ГУ Национальной полиции в Черкасской области Зоя Вовк.

По ее словам, местная полиция расследовала уголовное дело от 1 мая по признакам нарушения правил и норм для предотвращения эпидемических и других инфекционных заболеваний.

"Были допрошены все участники, среди них члены Черкасского исполкома и мэр города. Также была установлена информация о количестве заболевших, заполненности больниц в Черкассах больными с подтвержденным диагнозом COVID-19. Количество больных было под контролем, ситуация стабильная", - отметила Вовк.

Она также добавила, что с начала расследования и до сегодня заболеваемость в Черкассах не превышает норму, а регион находится в "зеленой зоне".

"Соответственно 29 августа было принято решение о закрытии уголовного производства", - сказала Вовк.

Напомним, в конце апреля исполком Черкасс принял решение об открытии с 1 мая большинства магазинов, рынков, парикмахерских и парков. В это время по всей стране действовали жесткие ограничения.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отреагировал на это решение, пригрозив мэру Анатолию Бондаренко уголовной ответственностью. После этого Национальная полиция открыла дело на властей Черкасс.