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Дело против Венедиктовой: генпрокурор сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов

Новости » Общество     08.05.2020 - 22:02
Дело против Венедиктовой: генпрокурор сообщила в НАПК о возможном конфликте интересов
Фото: Ирина Венедиктова (УНИАН)

Венедиктова постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в деле

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова обратилась в Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) в связи с возможным конфликтом интересов в возбужденном против нее деле о недекларирование имущества. Об этом она сообщила в видеообращении, опубликованном пресс-службой Офиса генпрокурора.

Также Венедиктова постановила об отводе руководителя органа прокуратуры и генпрокурора в данном деле.

"Заявитель по делу - лицо, которое фигурирует в одном из производств Офиса генпрокурора. Именно поэтому, во избежание манипуляций по этому факту, я сообщила НАПК о потенциальном конфликте интересов и постановила об отводе от выполнения полномочий руководителя органа прокуратуры и генерального прокурора в этом производстве", - сообщила она.

Напомним, днями Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало уголовное производство против Венедиктовой за недекларирование дорогостоящих часов. Дело начато на основании постановления Высшего антикоррупционного суда за заявлением активиста Сергея Стерненко.

Также РБК-Украина писало, что судьи Верховного суда обвинили Венедиктову в давлении по делу ПриватБанка. Судьи расценили заявления нового генпрокурора как попытку противопоставить судебную власть обществу и государству в целом. Дословно Венедиктова заявляла, что прокуроры отстаивают государственные деньги в этом деле.

Теги Новости Украины делоНАПКИрина Венедиктова
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