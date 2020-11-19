Дело против "Трейд Коммодити" по закупке топлива Минобороны может быть заказным, - адвокат

Адвокат Маси Найем не исключает, что скандальное дело НАБУ против компании "Трейд Коммодити" по закупке в 2016 году топлива для нужд Министерства обороны, может быть заказным.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Найем отметил, что его юридическая компания стремится разобраться действительно ли это уголовное производство было открыто по заявлению бывшего народного депутата Татьяны Черновол.
Он отметил, что будет обращать внимание Высшего антикоррупционного суда на информацию из двух выдержек из уголовного производства о заявителе и фабуле дела. По его словам, в обращении Черновол якобы нет ничего о закупке топлива "Трйед Коммодити".
"В обеих выдержках один и тот же заявитель - бывший народный депутат Украины Татьяна Черновол. А вот фабула во втором резко меняется путем добавления двух последних предложений, касающихся закупки топлива Министерством обороны у "Трейд Коммодити". То есть возбудили дело на основании депутатского обращения, направленного Татьяной Черновол в НАБУ, в котором нет ничего о закупке топлива и компании "Трейд Коммодити". Но, несмотря на отсутствие этой информации в депутатском обращении, почему-то эти сведения там появились, а основание открытия производства - не менялась. После заседания обязательно обнародую две выдержки и обращение Т. Черновол", – написал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Маси Найем заявил, что выступит адвокатом Владимира Трофименко, инвестора компании "Трейд Коммодити".