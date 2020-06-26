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Дело Януковича: бывшего главу Генштаба подозревают в госизмене

Новости » Политика     26.06.2020 - 17:32
Дело Януковича: бывшего главу Генштаба подозревают в госизмене
Фото: Владимир Замана (УНИАН)

Подозрение о госизмене сообщили Владимиру Замане

Бывшему начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимиру Замане сообщили о подозрении. Его подозревают в совершении государственной измены совместно с экс-президентом Виктором Януковичем.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

Следствие считает, что Замана действуя в сговоре с бывшим президентом Януковичем и двумя экс-министрами обороны в период с 2012 по 2014 год целенаправленно снижали обороноспособность Украины. В дальнейшем такие действия привели к аннексии Крыма Россией.

"Таким образом, чиновники предоставили иностранному государству - Российской Федерации и ее представителям, помощь в проведении подрывной деятельности против Украины", - отметили в прокуратуре.

Отметим, Замана занимал должность начальника Генштаба ВСУ в период с 18 февраля 2012 по 19 февраля 2014. В ночь на 26 февраля 2019 Замана был арестован по подозрению в госизмене, а уже в мае того же года вышел под залог.

Напомним, ранее ГБР сообщило о подозрении в совершении госизмены Януковичу и экс-министрам обороны Дмитрию Саламатину и Павлу Лебедеву.

Перед этим ГБР вызвало Януковича на допрос по делу Заманы.

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Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины подозрениегосизменаЯнуковичВладимир Замана
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