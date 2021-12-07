Дело НГЗ: полиция открыла производство по факту подделки медицинских справок адвокатов "Стоп шлам"

На последнем судебном заседании по делу об иске на 9,2 млрд грн адвокаты "Стоп шлам" предоставили в суд справки о заболевании коронавирусом. В связи с этим его рассмотрение было перенесено.

Согласно постановлению суда, справки были выданы клиникой лечебного голодания, расположенной в с. Плюты в Киевской области. Заведение специализируется на нетрадиционной медицине и СПА-процедурах.

"Поскольку справки выглядели сомнительно, суд обязал "больных" предоставить подтверждающие документы о заболеваниях с QR-кодами", - говорится в сообщении НГЗ.

В то же время полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 358 "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

На предприятии считают, что таким образом адвокаты "Стоп шлам" затягивают рассмотрение дела, поскольку не имеют никаких реальных фактов. Сам иск к НГЗ называют спланированной рейдерской атакой, к которой привлечены "профессиональные" общественные активисты, судьи, эксперты и другие.

В частности, к участникам атаки на завод, по мнению НГЗ, причастны Павел Куфтырев, Олег Верник, Артемий Воробьев, Алексей Француз, Татьяна Тимочко, несколько местных активистов, судьи Заводского районного суда и эксперты КНИДСЕ. Все эти лица связаны между собой и имеют опыт в экологическом рейдерстве - на их счету есть успешные кейсы из "БРСМ-Нафта" и "Гавриловские цыплята".

В настоящее время в отношении большинства из них возбуждены уголовные производства.

В НГЗ надеются, что действия рейдеров получат надлежащую правовую оценку и они понесут наказание.