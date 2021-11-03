Дело Медведчука: стало известно, почему до сих пор не вручили обвинительный акт

В так называемом "крымском деле" Виктора Медведчука ему до сих пор не вручили обвинительный акт. Все потому, что нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" еще не завершил ознакомление с материалами уголовного производства.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-служба СБУ.

В пресс-службе отметили, что досудебное расследование по делу народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака, которое касается госизмены и покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму, ведет межведомственная следственная группа.

После избрания 13 мая 2021 года меры пресечения в отношении Медведчука СБУ выполнила все необходимые следственные действия в течение трех месяцев. Это позволило Офису генпрокурора сообщить о завершении досудебного расследования уже 20 августа. Тогда же материалы уголовного расследования были переданы для ознакомления подозреваемому и его защите.

"Со стороны подозреваемого продолжается ознакомление с материалами уголовного производства. Именно этот процесс откладывает вручение Медведчуку обвинительного акта и направление его в суд", - отметили в СБУ.