Дело Медведчука: следствие по госизмене завершено

"Следствие по резонансному делу по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. С сегодняшнего дня материалы производства открыты стороне защиты. После их ознакомления со всем доказательным массивом, наработанным прокурорами и следователями, дело пойдет в суд", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что сегодня материалы дела откроют Медведчуку, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении его соратника по "Оппозиционной платформе - За жизнь" Тараса Козака выделены в отдельное производство в связи с его розыском. При этом основные следственные действия в отношении него также завершены.

Что инкриминируют Медведчуку и Козаку

Добыча нефти и газа в Крыму

По данным следствия, они вместе с представителями российских властей совершили покушение на незаконную добычу нефти и газа на территории оккупированного Крыма. В частности, они передали россиянам материальную и документальную базу по разработке месторождения "Глубокая" в исключительной (морской) экономической зоне Украины.

Предполагается, что без такой помощи России понадобились бы годы и огромные ресурсы для освоения участка с перспективными запасами на более чем 38 млрд гривен. В частности, в Крыму создали некого "правоопреемника" зарегистрированного в Украине предприятия, чтобы получить украинские разрешения и технические документы.

Передача информации о воинских формированиях Украины

Кроме того, по данным следствия, Медведчук и Козак осуществляли сбор информации о местах дислокации воинских формирований Украины и их боевой подготовке. А также оказывали содействие в привлечении украинцев к реализации мер в ущерб Украине для дестабилизации общественно-политической ситуации.

"По сути они оказывали иностранной стране помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Это ничто иное как государственная измена - деяние, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Проект "Луч"

Также подозреваемые активно участвовали в разработке так называемого "Проекта "Луч". По мнению экспертов, проект направлен на продвижение и лоббирование интересов России и выгодных ей изменений во внутренней и внешней политике Украины.

Среди инструментов программы, которую якобы собственноручно редактировал один из подозреваемых - формирование сети агентов влияния и лояльного к РФ прослойки населения. "Луч" должен был способствовать формированию в Украине необходимого для России общественного мнения.