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Дело Майдана: будут судить экс-прокурора и следователя

Автор: Анастасия Рокитна

Офис генпрокурора направил в суд обвинительные акты в отношении бывшего прокурора и следователя по делу Майдана. Прокурор согласовал подозрение трем участникам протеста, а следователь незаконно задержал активиста.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурори Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительные акты в отношении действующего адвоката - бывшего прокурора отдела прокуратуры г. Киева, а также екс-следователя районного управления ГУ МВД Украины в г. Киеве", - говорится в сообщении.

Так, бывший прокурор обвиняется в незаконном препятствовании проведению собраний, по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении служебным положением, служебном подлоге, а также в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Экс-следователю инкриминируют также незаконное препятствование проведению собраний, превышение власти и служебных полномочий, служебный подлог, а также заведомо незаконное задержание.

Напомним, приговор "беркутовцам" по делу Майдана могут вынести в середине 2021 года.

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