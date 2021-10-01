Дело по иску "Стоп шлам" было распределено в суде с фальсификациями, - адвокат НГЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НГЗ в Facebook .

"19 ноября 2020 в 13 ч 46 мин дело зарегистрировал секретарь суда. В 17 ч 04 мин руководитель аппарата суда Наталья Николаева поставила незаконные отметки о завершении рабочего времени 5 судьям из 6, которые имели соответствующую квалификацию для автораспределения. А в 23 ч 33 мин секретарь провела распределение на одного судью, который остался - Ирину Боброву", - отметил Ващенко.

Однако, по словам адвоката, согласно табелю учета рабочего времени и расчетных ведомостей, Боброва не работала сверхурочно в этот день, а приказ о ее дежурстве был оформлен позже, поэтому является поддельным.

"Это еще раз подтверждает, что изначально иск о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн за якобы моральный вред является спланированной рейдерской атакой, в которую вовлечены не только псевдоактивисты, а и продажные эксперты и коррумпированные судьи. Надеемся, что вскоре действиям всех фигурантов дадут законную, непредвзятую и объективную оценку как правоохранительные органы, так и представители судейского корпуса!" - говорится в сообщении.