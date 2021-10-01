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Дело по иску "Стоп шлам" было распределено в суде с фальсификациями, - адвокат НГЗ

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Николаев, Пятница 01 октября 2021 16:58
Дело по иску "Стоп шлам" было распределено в суде с фальсификациями, - адвокат НГЗ Фото: Николаевский глиноземный завод (uprom.info)
Автор: Наталия Гурковская

По официальным данным, содержащимся в автоматизированной системе документооборота суда, сотрудники Заводского районного суда Николаева сфальсифицировали распределение дела на судью Ирину Боброву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение НГЗ в Facebook.

"19 ноября 2020 в 13 ч 46 мин дело зарегистрировал секретарь суда. В 17 ч 04 мин руководитель аппарата суда Наталья Николаева поставила незаконные отметки о завершении рабочего времени 5 судьям из 6, которые имели соответствующую квалификацию для автораспределения. А в 23 ч 33 мин секретарь провела распределение на одного судью, который остался - Ирину Боброву", - отметил Ващенко.

Однако, по словам адвоката, согласно табелю учета рабочего времени и расчетных ведомостей, Боброва не работала сверхурочно в этот день, а приказ о ее дежурстве был оформлен позже, поэтому является поддельным.

"Это еще раз подтверждает, что изначально иск о взыскании с НГЗ 9,2 млрд грн за якобы моральный вред является спланированной рейдерской атакой, в которую вовлечены не только псевдоактивисты, а и продажные эксперты и коррумпированные судьи. Надеемся, что вскоре действиям всех фигурантов дадут законную, непредвзятую и объективную оценку как правоохранительные органы, так и представители судейского корпуса!" - говорится в сообщении.

Ранее директор по производству НГЗ Владимир Красноярский заявил, что те, кто атакует НГЗ, просто манипулируют общественным мнением, показывая фотографии десятилетней давности и рассказывая об экологической катастрофе.

В то же время НАБУ открыло уголовное производство в отношении судьи Ирины Бобровой, которая приняла решение в пользу "Стоп шлам". Также действия учредителей общественной организации, судей и экспертов, которые были привлечены, расследуют в полиции и ГБР.

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