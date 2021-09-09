НАБУ расследует действия николаевского судьи, вынесшего решение против НГЗ

"В настоящее время НАБУ возбуждено уголовное производство и осуществляется досудебное расследование в отношении действий Бобровой Ирины Вячеславовны по ст. 364 УК ч. 2 - злоупотребление властью, потому что непоступления средств в государственный бюджет, которые должны поступить, это является убытками государству, жаль, сознательно причиненными этой судьей государственному бюджету Украины и государству Украина", - отметил Ващенко.

Из-за манипуляций с судебной системой автороспределения все дела по заводу находились исключительно на рассмотрении Бобровой. По мнению представителей НГЗ при вынесении решения она допустила сразу несколько нарушений. В частности дело приняли к рассмотрению без уплаты судебного сбора, а все ходатайства защиты НГЗ были проигнорированы - судья так и не вызвала в суд ни одного "пострадавшего", понимая, что большинство из людей указанных в иске, вообще не имеют к нему отношения. Журналисты выяснили, что в перечне истцов или несуществующие люди, или люди, данные которых использовали без их ведома.