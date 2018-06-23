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Интервью

Дело "Госинвестпроекта": еще двум участникам коррупционной схемы сообщено о подозрении

НовостиПроисшествия    23.06.2018 - 12:37
Фото: Владислав Каськив (old.kharkivoda.gov.ua)
Фото: Владислав Каськив (old.kharkivoda.gov.ua)

О подозрении сообщено родному и двоюродному братьям Владислава Каськива

Еще двум участникам коррупционной схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами ("Госинвестпроекта") сообщено о подозрении, один из них задержан. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Как сообщается, детективы НАБУ 21 июня 2018 года задержали восьмого участника коррупционной схемы по завладению 259,2 млн гривен "Госинвестпроекта".

"В этот же день данному лицу, который оказался двоюродным братом бывшего главы "Госинвестпроекта" (Владислава Каськива, - ред.), сообщено о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч.3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что о подозрении было сообщено и родному брату Каськива, сейчас он находится за пределами Украины.

В общем, по делу "Госинвестпроекта" сейчас есть девять подозреваемых, их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением").

Как сообщается, в 2012 году из госбюджена было выделено более 500 млн гривен на нацпроекты, в частности, на установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а также на проект "Олимпийская надежда-2022" - должны были быть возведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Но, из-за хищения 259,2 млн гривен из указанной суммы, указанные проекты не были реализованы.

По версии следствия, указанные средства ГП "Государственная инвестиционная компания", которую контролировал "Госинвестпроект", перевела на счета компаний, подконтрольных должностным лицам указанных предприятий, после этого средства перенаправили на счета предприятий, зарегистрированных на Кипре.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре 2017 года Генеральная прокуратура Украины завершила расследование в отношении экс-главы Государственного агентства по инвестициям и управлению государственными проектами Украины Владислава Каськива.

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Теги публикации: Владислав Каськив, Государственный комитет по инвестициям и инновациям, НАБУ  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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